Piłka nożna. Delta Miłoradz z awansem do V ligi tuż przed startem nowego sezonu. Zastąpiła Wisłę Tczew

Delta Miłoradz w minionym sezonie... prawie wróciła do V ligi, bo tylko bramki zdecydowały, że to nie ona, a Pogoń Prabuty awansowała z 2 miejsca. Do kolejnych rozgrywek miłoradzanie przygotowywali się więc z myślą, by zrobić kolejne podejście do klasy okręgowej. Już nie trzeba. Klub poinformował w środę (3 sierpnia), że w ostatniej chwili przed inauguracją sezonu 2022/23 znalazł się wśród piątoligowców. Zwolniło się miejsce po Wiśle Tczew, która wycofała się z rozgrywek.

- W związku z tym, że zajęliśmy 3 miejsce w minionym sezonie, dostaliśmy od Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, by zająć miejsce Wisły. Od kilku dni wiedzieliśmy o tym, ale czekaliśmy na oficjalną decyzję Pomorskiego ZPN. Teraz mogę potwierdzić, że wystartujemy w rozgrywkach IV ligi – mówi Maciej Kędzierski, trener i prezes Delty.