Piłka nożna. Grom Nowy Staw i Pomezania Malbork przed inauguracją sezonu w IV lidze. O co będą grały nasze zespoły?

Grom Nowy Staw mierzy w czołówkę tabeli

Nowostawski Grom, dla którego będzie to szósty rok na poziomie IV ligi, chciałby zwojować więcej niż w poprzednim sezonie. Co prawda, jakimś sukcesem był ostatnio sam awans do 10-zespołowej grupy mistrzowskiej i możliwość spokojnego dogrania sezonu, ale 9 miejsce na koniec nie było szczytem marzeń.

Zawsze jest jakiś niepokój przed inauguracją. Na pewno chciałoby się dobrze wejść w sezon, żeby nie było tak, że nie wyjdzie coś raz, drugi, a potem zaczyna się gonitwa – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.

A tak właśnie było w poprzednim sezonie. W nowych rozgrywkach nowostawianie będą chcieli powalczyć o górną część tabeli. Temu zostały podporządkowane transfery. Z Gedanii Gdańsk, z którą zdobyli mistrzostwo IV ligi pomorskiej w czerwcu br., przyszli Mateusz Borowski i Paweł Deja. Klub sprowadził też Tomasza Panka z Gryfa Wejherowo, Dawida Zielińskiego z Czarnych Pruszcz Gd. i Roberta Zielińskiego z Kaszubii Kościerzyna (wycofała się z IV ligi i zacznie sezon w A-klasie), ale jeszcze na kilka dni przed inauguracją rozważane są kolejne transfery, m.in. Mikołaja Hofmana, który rundę wiosenną spędził w Pomezanii, a także młodzieżowców z rozwiązanych rezerw Lechii Gdańsk oraz z akademii Olimpii Grudziądz.