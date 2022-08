Piłka nożna. Grom Nowy Staw na inaugurację IV ligi podzielił się punktami z Gryfem Wejherowo

Gryf był w ścisłej czołówce IV ligi w minionym sezonie, plasując się tuż za podium. W przerwie letniej jeszcze się wzmocnił, więc wiadomo było, że do Nowego Stawu przyjeżdża trudny przeciwnik. Ale to gospodarze prowadzili od 10 minuty. Sebastian Gwóźdź z rzutu wolnego wrzucił na dalszy słupek, tam akcję zamknął stoper Tomasz Panek i nogą skierował piłkę do siatki. Współpraca dwóch obrońców dała Gromowi prowadzenie, które udało się utrzymać przez kilkanaście minut. W 29 minucie poszło szybkie podanie między obrońcami gospodarzy, zawodnik gości w bocznym sektorze pola karnego znalazł się sam przed Dawidem Leleniem i zdołał umieścić piłkę w bramce.

- Wynik oddaje to, co działo się na boisku. Właściwie każdy wynik był możliwy. „Optyczną” przewagę posiadali goście, ale my też mieliśmy swoje sytuacje. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, po meczu z trudnym rywalem – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.