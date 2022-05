Piłka nożna. Grom Nowy Staw przegrał z Bytovią Bytów. To pierwsza ligowa porażka od 13 listopada

Przed spotkaniem w 4 kolejce grupy mistrzowskiej Grom i Bytovię dzielił w tabeli tylko jeden punkt - sobotni rywale przed pierwszym gwizdkiem sędziego mieli odpowiednio 39 i 38 pkt. Przed przerwą kibice nie oglądali bramek, a w drugiej połowie lepsi w tym elemencie byli goście. W 65 minucie objęli prowadzenie, a w 88 minucie - podwyższyli wynik.

Niewiele brakowało, by Gromowi udało się wyjść z opresji i uratować punkt. W 90 minucie po akcji prawym skrzydłem wycofana piłka trafiła do Dawida Karczewskiego, który zdobył bramkę kontaktową. W doliczonym czasie gry bliski szczęścia z rzutu wolnego był Mateusz Gruszewski. Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką Gromu 1:2.

- To był wyrównany mecz, właściwie mógł zakończyć się każdym wynikiem, ale uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, jednak brakowało tego ostatniego podania. Po stracie bramki odkryliśmy się, goniliśmy wynik i rywal to wykorzystał, podwyższając wynik. Szkoda, że tak późno zdobyliśmy tę bramkę kontaktową, no i jeszcze przed stratą drugiego gola mieliśmy bardzo dobrą okazję do wyrównania - relacjonuje Grzegorz Obiała, trener Gromu.