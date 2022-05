Piłka nożna. Grom Nowy Staw uległ na wyjeździe Gryfowi Słupsk. Nowostawianie grają też w UEFA Regions' Cup

W sobotę (14 maja) w Słupski kibice nie obejrzeli bramek. W drugiej połowie piłka dwa razy wpadła do siatki, ale sędzia uznał tylko trafienie z 56 minuty, kiedy to Gryf objął prowadzenie. Goście z Nowego Stawu popełnili błąd przy wyprowadzaniu akcji i nadziali się na kontrę.

- To był wyrównany mecz. Właściwie mógł paść każdy wynik. W 90 minucie doprowadziliśmy do wyrównania po strzale Mateusza Niedźwieckiego, ale sędzia odgwizdał spalonego. Wydaje mi się, że jeśli był spalony, to mocno naciągany. Szkoda, bo to drugi mecz z rzędu, którego nie musieliśmy przegrać – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej nowostawianie ulegli na swoim boisku 1:2 Bytovii Bytów. Prócz tego, mają na koncie 2 zwycięstwa i 1 remis.

Grom w meczu z Gryfem Słupsk: Leleń – Polański (70 Staniaszek), Kielar, Błażek, Gwóźdź (75 Danielak) – Manke, Jędrzejewski, Bać (75 Karniluk), Karczewski (75 Gruszewski), Niedźwiecki – Hołtyn.