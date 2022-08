Piłka nożna. Grom Nowy Staw w IV lidze wygrał z Powiślem Dzierzgoń. Poziom niżej Błękitni Stare Pole rozgromieni w Stężycy

W upalną sobotę ( 27 sierpnia ) piłkarze obu drużyn nie mieli łatwego zadania. Żar lał się z nieba, ale tu nie było mowy o oszczędzaniu się, w końcu to mecz z gatunku derbowych. Dlaczego z gatunku? Bo trzeba by się trochę doszukać, o jakie derby chodzi. Może dawnego województwa elbląskiego, a na pewno zawiślańskiej części województwa pomorskiego i malborskiego podokręgu Pomorskiego ZPN.

- Jak na derby przystało, był to bardzo trudny mecz. Muszę przyznać, że kosztował mnie dużo nerwów. Długo szło nam jak po grudzie, ale w 80 minucie piękny strzał z 16 metrów oddał Sebastian Gwóźdź - mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.

Goście przy stanie 1:0 mieli dogodną sytuację do doprowadzenia do remisu, ale dla nowostawian skończyło się na strachu. Za to w drugiej minucie doliczonego czasu gry gospodarze mogli już spokojnie czekać na ostatni gwizdek sędziego. Mateusz Gruszewski wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Norbercie Hołtynie.