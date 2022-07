Piłka nożna. Grom Nowy Staw w pierwszym sparingu zremisował z Suprą Kwidzyn

Kwidzyńska Supra to klub założony przez Grzegorza Obiałę, trenera IV-ligowego Gromu Nowy Staw, więc choćby i z tego powodu sparing zapowiadał się ciekawie. Goście to beniaminek V ligi, który bez problemu w minionym sezonie zajął 1 miejsce w czwartej grupie A-klasy, a teraz po cichu stawiany jest nawet w roli kandydata do kolejnego awansu. Do Nowego Stawu goście przyjechali bez czterech podstawowych zawodników, a mimo to sprawili sporo kłopotów gospodarzom.