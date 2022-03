Piłka nożna. Grom Nowy Staw z cennymi punktami po meczu z sąsiadem w tabeli. Pomezania Malbork z niedosytem, a Błękitni Stare Pole przegrali

IV liga. Ważne zwycięstwo Gromu Nowy Staw

Sobotnie spotkanie miało duży ciężar gatunkowy dla obu drużyn. Przed 17 kolejką Grom zajmował 12 miejsce w tabeli (20 pkt), a Pogoń była dziesiąta (22 pkt). Trzy punkty były bardzo ważne w kontekście walki o pierwszą dziesiątkę, czyli grupę mistrzowską, co dla tych zespołów oznacza po prostu uniknięcie późniejszej gry o utrzymanie w IV lidze.

- To był trudny mecz. Jeden i drugi zespół chciał wygrać, żeby przybliżyć się do pierwszej dziesiątki. Początkowo Pogoń lekko przeważała, ale potem my doszliśmy do głosu. W konsekwencji zdobyliśmy bardzo ważną bramkę – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.

W 38 minucie prowadzenie gospodarzom dał jeden z nowych nabytków – pomocnik Norbert Hołtyn, a asystę zaliczył Sebastian Gwóźdź. Obrońca Gromu kolejne kluczowe podanie posłał w końcówce spotkania, gdy w 85 minucie zagrał do Dawida Karczewskiego, który podwyższył wynik na 2:0. W doliczonym czasie Dariusz Staniaszek został sfaulowany w polu karnym, a „jedenastkę” na trzeciego gola dla gospodarzy zamienił Jakub Jędrzejewski.