Piłka nożna. Grom, Pomezania, Błękitni i Delta przed inauguracją sezonu. Kadry naszych drużyn na rundę jesienną

Drużyny czwartoligowe czeka trudny sezon. Rozgrywki wracają już do normalnego trybu sprzed okresu pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że przez ostatnie dwa sezony po pierwszej rundzie drużyny były dzielone na grupę mistrzowską i spadkową. Teraz wszyscy rywalizować będą razem od początku do końca. Każdy z zespołów będzie miał do rozegrania 38 spotkań.

Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Grom Nowy Staw i Pomezania Malbork zagrają przed swoją publicznością:

6 sierpnia, godz. 13 Grom Nowy Staw - Gryf Wejherowo , stadion przy ul. Sportowej, wstęp wolny;

, stadion przy ul. Sportowej, wstęp wolny; 6 sierpnia, godz. 17 Pomezania Malbork - GKS Kowale, stadion przy ul. Toruńskiej, bilet wstępu kosztuje 10 zł (kobiety, dzieci i młodzież do lat 16 wchodzą bezpłatnie).

Kibice już mogą sobie zarezerwować czas na 31 sierpnia o godz. 18. Wtedy przy Toruńskiej dojdzie do historycznych derbów powiatu malborskiego na poziomie IV ligi.