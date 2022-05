Piłka nożna. Pomezania Malbork awansowała do IV ligi na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu

Pomezania - Błękitni 5:0. Fiesta w przerwie i po meczu

Błękitni próbowali powalczyć w derbach, ale niewiele byli w stanie zdziałać z gospodarzami „nakręconymi” na świętowanie awansu już po tym meczu. W 25 minucie Pomezania objęła prowadzenie po dośrodkowaniu Roberta Wesołowskiego z prawego skrzydła i strzale głową Piotra Sobieraja, dobrze wymierzonym przy samym słupku. W 44 minucie lider podwyższył wynik po mocnym uderzeniu Kacpra Rapińczuka. To on rozpoczął akcję na prawej stronie, zagrał do Wesołowskiego, ten – przed pole karne do Tomasza Grabowskiego, a on podał do Rapińczuka, który w międzyczasie wbiegł w „szesnastkę” i huknął pod poprzeczkę.