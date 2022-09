Piłka nożna. Pomezania Malbork dokończy mecz z Gryfem Słupsk w październiku

Potem scenariusze mogły być trzy: zakończenie spotkania i utrzymanie wyniku z 64 minuty, rozegranie całego meczu od początku, rozegranie tylko brakujących minut. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wybrała trzecią opcję i dała czas klubom do 6 września na uzgodnienie terminu dokończenia meczu. Gryf i Pomezania ustaliły, że ponownie spotkają się 5 października (środa). Gdyby nie doszły do porozumienia, to Pomorski ZPN autorytarnie wyznaczyłby datę, tak jak zrobił w przypadku GKS Kowale i Wikędu Luzino z 4 kolejki. Nie doszło do skutki z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, potem kluby się nie dogadały co do terminu, więc decyzję podjął związek.