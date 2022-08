Piłka nożna. Pomezania Malbork - Grom Nowy Staw. Derby powiatu w IV lidze dla nowostawian

Jak to podsumował po ostatnim gwizdku sędziego Paweł Rybarczyk, dyrektor MKS Pomezania Malbork, który pełnił rolę spikera - był to typowy mecz walki. Wszystko się zgadza. Było dużo walki, dużo fauli i żółtych kartek, a mniej sytuacji bramkowych, zwłaszcza w pierwszej połowie. Przed przerwą lepszą okazję stworzyli sobie gospodarze. W 9 minucie strzał Roberta Wesołowskiego po kontrze przeprowadzonej lewym skrzydłem został zablokowany przez Tomasza Panka. Piłka wróciła do kapitana Pomezanii, podał Tomaszowi Grabowskiemu, który wystawił ją Marcinowi Karnilukowi, a on uderzył obok słupka.

Na początku drugiej połowy Karniluk jako pierwszy miał szansę na zapewnienie prowadzenia malborczykom. Po jego strzale z woleja piłka przeszła nad poprzeczką. Chwilę później plasowany strzał Mateusza Borowskiego z Gromu na rzut rożny sparował Dawid Pelcer, a choć po wrzutce z kornera zakotłowało się w polu bramkowym, to ostatecznie bramkarz Pomezanii mógł odetchnąć.