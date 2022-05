Piłka nożna. Pomezania Malbork już podpisała umowę z trenerem na IV-ligowy sezon

7 maja 2022 roku był ważnym dniem dla Pomezanii – piłkarzy, działaczy i kibiców. Kwadrans przed godz. 19 zespół, który w tym sezonie zremisował tylko 3 mecze, a wszystkie pozostałe wygrał, zapewnił sobie awans do IV ligi, mimo że do końca rozgrywek pozostało jeszcze 6 kolejek.

Ojcem sukcesu zawsze jest trener. Pierwsze pytanie było więc naturalne: czy Paweł Budziwojski zostanie w Malborku na kolejny sezon, który na pewno będzie trudniejszy. We wtorkowy wieczór (10 maja) w tej kwestii wszystko stało się jasne. Klub poinformował, że trener podpisał z prezesem Radosławem Rabendą umowę na sezon 2022/2023.

- Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją pracę w Malborku. Czuję tutaj szacunek i wiarę we mnie. Jest jeszcze dużo do zrobienia i wierzę, że wspólnie zrobimy kolejny krok. Dziękuję kibicom za wsparcie. Cieszę się, że mogłem chociaż w małym stopniu dać im radość w budowaniu ciekawej drużyny. Bardzo dziękuję trenerowi Sebastianowi Ratajczykowi, bo postęp drużyny to jego duża zasługa – podsumowuje Paweł Budziwojski za pośrednictwem klubowej strony internetowej.