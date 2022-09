Piłka nożna. Pomezania Malbork po bardzo dobrym meczu pokonała rezerwy Arki Gdynia. Grom Nowy Staw z jednym punktem

IV liga. Pomezania Malbork - Arka II Gdynia 4:0 (1:0)

To był chyba najlepszy mecz malborskiej Pomezanii w tym sezonie. Poza drobnymi wyjątkami zespół trenera Pawła Budziwojskiego zagrał bardzo konsekwentnie i odpowiedzialnie w defensywie, zwłaszcza w pierwszej połowie praktycznie nie dopuszczając do zagrożenia pod swoją bramką.

Mentalnie to spotkanie ustawił bardzo szybko, bo już w 2 minucie strzelony gol przez gospodarzy. W Pomezanii trudno byłoby znaleźć słaby punkt, ale to bodaj młody Konrad Nędza zasłużyłby na tytuł gracza meczu, gdyby taki był przyznawany. Po prostu szalał na lewym skrzydle. To właśnie 18-latek stworzył sytuację bramkową, bo pognał do przodu i płaskim podaniem na długi słupek obsłużył Piotra Sobieraja (grającego tym razem w ataku, a nie w pomocy), który dobrze zamknął akcję i z kilku metrów uderzył pod poprzeczkę.