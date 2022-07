Piłka nożna. Pomezania Malbork po pierwszym sparingu. Pierwsza tercja dla Żuław, pozostałe dla gospodarzy

Ponad 20 piłkarzy miał do dyspozycji trener Paweł Budziwojski podczas wtorkowego meczu kontrolnego, który składał się z trzech tercji po 30 minut. Kibice mogli zobaczyć w drużynie Pomezanii m.in. Dawida Karczewskiego, Krystiana Kielara i Marcina Karniluka , którzy na pewno przejdą do Malborka z Gromu Nowy Staw.

- Była to świetna okazja, aby przyjrzeć się zawodnikom testowanym, szczególnie pierwsza tercja pokazała, że wielu zawodników grało ze sobą pierwszy raz i schodziliśmy na pierwsza przerwę przegrywając 0:1 – relacjonuje Paweł Rybarczyk, dyrektor MKS Pomezania.

Na pozycji stopera zaprezentował się też Mateusz Bany , były zawodnik nowostawskiego czwartoligowca, ale jeszcze nie zapadła decyzja o ewentualnym transferze. Sprawdzani też byli inni piłkarze, którzy mogliby przejść do Pomezanii.

Piątoligowe Żuławy okazały się wymagającym przeciwnikiem. Mimo że przyjechały z krótką ławką, grały bardzo ambitnie. Prowadzenie objęły po rzucie rożnym i strzale głową. Pomezania dwie bramki zdobyła w drugiej tercji. Wyrównał Piotr Sobieraj, który wygrał walkę o piłkę już w polu bramkowym i sprytnie dzióbnął ją po długim rogu. Na 2:1 wynik podwyższył Kamil Dryjas, który z kilkudziesięciu centymetrów skierował piłkę do siatki po płaskim uderzeniu Tomasza Grabowskiego obok bramkarza. Gdyby nie to zamknięcie akcji, gola by nie było. W trzeciej tercji rezultat ustalił zawodnik testowany.