Piłka nożna. Pomezania Malbork pokonała Powiśle Dzierzgoń, Grom Nowy Staw niespodziewanie stracił punkty w 23 kolejce IV ligi

Według trenera, mecz mógł się podobać publiczności.

Trudny teren, bo pierwszy mecz tutaj graliśmy, jest grząsko, to boisko jeszcze ma słabą trawę i może nie sprzyjało jakiemuś widowisku, ale uważam, że kibice, którzy przyszli, zobaczyli z obu stron ciekawe widowisko. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze bronił Dawid Pelcer, pewnie wybronił parę sytuacji, no ale po to jest bramkarz. Warto również zauważyć, że zmiennicy wchodzą i robią dobrą robotę. Mamy ponad 20 zawodników w kadrze, każdy wie, po co wchodzi – dodaje trener Pomezanii.