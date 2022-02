Piłka nożna. Pomezania Malbork przed rundą wiosenną w V lidze. Paweł Budziwojski: "Trzeba zrobić awans, bo jak nie teraz, to kiedy?"

Jak Pan ocenia przygotowania zespołu do rundy wiosennej w V lidze?

Paweł Budziwojski: Bardzo wcześnie zaczęliśmy, 4 stycznia, ale jestem zwolennikiem wczesnych przygotowań, bo uważam, że z zawodnikami trzeba pracować. Tym bardziej, że tu jest dość młodych zawodników i jeśli chodzi o kadrę, to mamy potencjał.

Na treningach było przeciętnie po 25 zawodników, co stanowi dla mnie dużą wartość. Oprócz Żuław Nowy Dwór Gdański graliśmy wszystkie sparingi z zespołami z IV i III ligi, a to jest bardzo istotne, bo zawodnicy zobaczyli, jaka jest różnica i ile nas czeka pracy, oczywiście jeśli uda się awansować, a droga jeszcze daleka. Ja jestem zadowolony, bo ja ze swojej strony i przede wszystkim działacze i całe zaplecze klubu - zrobiliśmy wszystko, żeby przygotowania jak na tę ligę były w maksymalnie dobrych warunkach. Takich przygotowań nie powstydziłyby się zespoły z wyższych lig, nawet mieliśmy minizgrupowanie.