Piłka nożna. Pomezania Malbork rozgromiła Gwiazdę Karsin w piątkowym meczu V ligi

Miejscowi objęli prowadzenie w 37 minucie po dośrodkowaniu Marcina Bochyńskiego z lewego skrzydła i strzale głową Tomasza Grabowskiego. Drugi gol padł po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, zamieszaniu w polu karnym i uderzeniu Nędzy z około 7 metrów. Trzecia bramka to efekt kontry malborczyków i współpracy doświadczonych piłkarzy. Robert Wesołowski podał do środka boiska Grabowskiemu, który - znajdując się przed polem karnym - posłał piłkę obok bramkarza. Działo się to już w 45 minucie. Goście pomstowali na sędziego, że - ich zdaniem - był spalony.