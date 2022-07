Piłka nożna. Pomezania Malbork z nagrodą fair play za poprzedni sezon w drugiej grupie V ligi

Pomorski Związek Piłki Nożnej po każdym sezonie przygotowuje klasyfikację fair play dla poszczególnych lig. Jest ustalana na podstawie przyznawanych punktów ujemnych: 1 pkt za każdą żółtą kartkę, 3 pkt za każdą czerwoną, 15 pkt za każdy walkower przeciwko zainteresowanej drużynie. Zwycięża drużyna, która w trakcie całego sezonu uzbiera najmniej punktów ujemnych w lidze, a na nagrodę dla niej - jak wyjaśnia Pomorski ZPN - składają się kary "zarobione" przez pozostałe ekipy z danej grupy.

- Szacunek dla przeciwnika, przestrzeganie przepisów gry w piłkę nożną oraz dążenie do zwycięstwa bez uciekania się do różnego rodzaju oszustw – taka postawa powinna charakteryzować każdego sportowca. Zarówno na boisku, jak i poza nim. A wszystko w myśl zasady fair play. Jest to system wartości, jakim powinien kierować się każdy, kto bierze udział we współzawodnictwie sportowym. To rodzaj postawy opierającej się na respektowaniu zasad, a także uczciwości, szacunku i braku agresji wobec przeciwnika – czytamy na stronie Pomorskiego ZPN.