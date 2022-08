Piłka nożna. Pomezania Malbork z pierwszą wygraną w IV lidze. Efektowne gra i wynik we Władysławowie

Gospodarze niedzielnego meczu na inaugurację rozgrywek zremisowali na wyjeździe 1:1 z Powiślem Dzierzgoń, które kadrowo wydaje się naprawdę mocne. Ten wynik pozwalał sądzić, że Pomezania będzie miała wysoko zawieszoną poprzeczkę we Władysławowie, tymczasem malborczycy zagrali koncertowo. Do przerwy prowadzili 2:0 po bramkach Tomasza Grabowskiego i Roberta Wesołowskiego, a w drugiej połowie jeszcze poszli za ciosem, strzelając trzy gole.

W tym spotkaniu było więc to, czego Pomezanii zabrakło w inauguracyjnym meczu z GKS Kowale (0:0) – skuteczność.

- Od samego początku zagraliśmy bardzo mądrze w trudnych warunkach, bo w dużym upale. Zaprezentowaliśmy ładną, efektowną grę, okraszoną bramkami. Po pierwszym meczu czułem niedosyt, ale przecież chwaliłem zespół, bo widziałem dobrą grę i wiedziałem, że w pewnym momencie to zatrybi. Byłem więc optymistą przed meczem we Władysławowie, mimo że to trudny teren, zespół mocny fizycznie, który był chwalony po pierwszym spotkaniu w Dzierzgoniu. Ale my to, co sobie założyliśmy, zrealizowaliśmy. Przede wszystkim graliśmy swoją piłkę, bardzo ofensywną. Muszę pochwalić cały zespół. Pracujemy dalej i mam nadzieję, że ta ciężka praca będzie procentować – mówi Paweł Budziwojski, trener Pomezanii.