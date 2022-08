Piłka nożna. Pomezania Malbork zdobyła pierwszy po ośmiu latach punkt w IV lidze. Remis na inaugurację

Generalnie cały mecz to festiwal niewykorzystanych sytuacji Pomezanii. Miejscowi mieli po kilka okazji w obu częściach spotkania, ale zabrakło albo precyzji, albo szczęścia. Trener Paweł Budziwojski w sumie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych, bo jak nam powiedział, mecz pokazał, że drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu. Szkoda tylko niewykorzystanych okazji.

- Zagraliśmy dobry mecz i myślę, że kibicom mógł się podobać. Było dużo sytuacji. W pierwszej połowie mieliśmy lekką przewagę, nie wykorzystaliśmy kilku szans bramkowych, ale w drugiej połowie to była już nasza dominacja. Cieszę się, bo zespół dobrze fizycznie wyglądał. To prawda, że bramkarz gości bronił bardzo dobrze, ale nam zabrakło wykończenia akcji. Nie było kogoś, kto by jak nie nogą, to tym brzuchem trafił. W jednej z sytuacji trafiliśmy w głowę leżącego obrońcę. Ale ja uważam, że pokazaliśmy się z dobrej strony i zespół jest dobrze przygotowany do IV ligi - mówi nam Paweł Budziwojski.