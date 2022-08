Piłka nożna. Pomezania po nerwówce wygrała w Dzierzgoniu. Grom zremisował w Kolbudach

Powiśle Dzierzgoń - Pomezania Malbork 1:2 (0:1)

Do Dzierzgonia malborska Pomezania na pewno jechała z pewną dozą niepewności. W poprzedniej kolejce przegrała 1:4 z AS Kolbudy, a Powiśle pokonało 4:2 Gryfa Słupsk. Ale to malborczycy wygrali w środę 2:1.

- To był ciężki mecz na bardzo trudnym terenie, z mocnym rywalem. Muszę przyznać, że przed meczem z Powiślem remis brałbym w ciemno. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo zespół pokazał charakter, nie załamał się po wcześniejszej porażce - mówi Paweł Budziwojski, trener Pomezanii.

Tak jak można było się spodziewać, emocji nie brakowało od początku do końca.