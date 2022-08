Piłka nożna. W IV lidze Grom Nowy Staw z pierwszym zwycięstwem. W V lidze porażki Delty Miłoradz i Błękitnych Stare Pole

Po dwóch kolejkach Grom miał na koncie 2 punkty (1:1 z Gryfem Wejherowo i 1:1 z GKS Kowale), a na pewno liczył na więcej. Zwłaszcza po drugim meczu był niedosyt, bo GKS wyrównał w 3 minucie doliczonego czasu gry.

Ale do trzech razy sztuka. W 3 kolejce drużyna trenera Grzegorza Obiały bez większego problemu pokonała MKS Władysławowo 4:0.

To nie jest taki łatwy przeciwnik, jakby się wydawało. Oni też mieli sytuacje. Ale my w porównaniu z meczem z Kowalami zagraliśmy dużo skuteczniej. Wygrał po prostu lepszy zespół – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.

Gospodarze objęli prowadzenie w 12 minucie. Po zagraniu Sebastiana Gwoździa wzdłuż pola karnego piłkę do bramki wpakował Mateusz Borowski. Przy stanie 1:0 zakończyła się pierwsza połowa. Po przerwie w Gromie z dobrej strony pokazał się nowy nabytek, sprowadzony z Lechii Gdańsk skrzydłowy Michał Sadowski, który ostatnio grał w zespole rezerw gdańskiego klubu (zostały rozwiązane). On w 62 minucie podwyższył wynik na 2:0 uderzeniem głową, zamykając na długim słupku akcję i dośrodkowanie Pawła Dei. Trzeci gol dla miejscowych to niemal kopia tej akcji. W 70 minucie znów wrzucał Deja na dalszy słupek, a bramkę zdobył Jakub Jędrzejewski.