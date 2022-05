Piłka nożna. W IV lidze Grom Nowy Staw znów z porażką. W V lidze obie nasze drużyny już wiedzą, na czym stoją. Piłkarski przegląd weekendu Radosław Konczyński

W sobotę (28 maja) swoje mecze rozegrały wszystkie nasze drużyny piłkarskie w ligach seniorskich. W futbolu żeńskim zwycięstwem sezon zakończył Bet-Bud Jastrząb Malbork. U mężczyzn – kolejną porażkę poniósł Grom, a rekord zwycięstw śrubuje Pomezania. Błękitni utrzymali się w V lidze, a o to, by w niej zagrać, wciąż walczy Delta. Z kolei Lisovia już nie ma szans na wejście do A-klasy.