Pływanie. Paulina Cierpiałowska na mistrzostwach Europy juniorów w Rumunii

Paulina Cierpiałowska cały dotychczasowy cykl treningowy przygotowała pod zawody, które we wtorek (5 lipca) zaczynają się w Rumunii.

- Wszystko idzie w dobrym kierunku, przygotowania zostały wykonane perfekcyjnie, pozostało doszlifować detale i czekać na rezultat wykonanej pracy – pisała kadrowiczka na ostatnim etapie przygotowań do ME.

Paulina ma już doświadczenia startu w międzynarodowych zawodach. Brała w nich udział w poprzednich latach czy choćby w kwietniu br. w Słowenii, gdzie priorytetem było wypełnić minimum na 100 m stylem motylkowym na MEJ i cel zrealizowała z czasem 1.00,61 (rekord życiowy poprawiony o 0,79 sekundy), a ponadto zdobyła dwa srebrne medale indywidualnie (100 m stylem dowolnym, 100 m motylkowym) oraz dwa złota w sztafetach.