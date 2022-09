Pływanie. Paulina Cierpiałowska na mistrzostwach świata juniorów w Peru nadal ma szansę na medal indywidualny

Aktualizacja - 3 września 2022 r.

Przed godz. 1.30 czasu polskiego Paulina Cierpiałowska rywalizowała na MŚJ w Limie w finale na 50 metrów stylem motylkowym. 17-latka z Malborka w sprinterskim wyścigu dotknęła ściany 50-metrowego basenu jako piąta w czasie 27,20 sekundy.

Mistrzynią świata została Chorwatka Pavalic z wynikiem 26,38 s. Srebro dla Brazylijki Beatriz Bezzery (26,67 s), a brąz zdobyła Słowaczka Lillian Slusna (27,04 s.). Przed Pauliną uplasowała się jeszcze Japonka Mizuki Hirai.

5 miejsce na świecie to wielki sukces Pauliny, ale znając jej podejście do rywalizacji, na pewno pozostał jej niedosyt, zwłaszcza że na pływalni 50-metrowej legitymuje się rekordem życiowym 26,90 s, czyli lepszym niż wynik, jaki uzyskała brązowa medalistka. Młoda pływaczka z Malborka na MŚJ w Peru będzie jeszcze startowała na 100 stylem motylkowym. Eliminacyjny wyścig z jej udziałem odbędzie się 3 września o godz. 17.10 czasu polskiego.

Aktualizacja - 2 września 2022 r.

Paulina Cierpiałowska już po starcie w półfinale MŚ juniorów na 50 m stylem motylkowym. Gdy większość z nas smacznie sobie spała, ona rywalizowała w Limie podczas trzeciego dnia czempionatu. I to z jakim efektem! Zawodniczka na co dzień mocno związana z Malborkiem zajęła 3 miejsce w drugim wyścigu półfinałowym z czasem 27,31 s. Szybsze były Chorwatka Jana Pavalic (27,01 s) i Słowaczka Lillian Slusna (26,76 s).

Do finału zakwalifikowało się 8 zawodniczek z najlepszymi czasami z dwóch półfinałów. Co ciekawe, taki sam wynik jak Paulina uzyskały Włoszka Paola Borrelli i Japonka Mizuki Hirai. Z piątym wynikiem awansowały do wyścigu decydującego o medalach. Najlepszy rezultat miała Brazylijka Beatriz Bezerra (26,73 s). Przypomnijmy, że 17-latka z Malborka legitymuje się rekordem życiowym 26,90 s. Podium jest w jej zasięgu. Wyścig finałowy na 50 st. motylkowym odbędzie się w sobotę (3 września) o godz. 1.20 czasu polskiego. W Peru to będzie jeszcze piątkowy wieczór i czwarty dzień mistrzostw. MŚJ w Limie można oglądać TUTAJ.