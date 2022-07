Pływanie. Paulina Cierpiałowska podwójną mistrzynią Polski. Nadia Walentynowicz blisko podium

Mistrzostwa Polski juniorów w pływaniu dla kategorii wiekowej 17-18 lat odbyły się w ubiegłym tygodniu w Oświęcimiu w ramach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. W konkurencjach stylu grzbietowego startowała Nadia Walentynowicz z Sekcji Pływackiej MAL WOPR. Obecnie najbardziej utytułowana zawodniczka malborskiego klubu najbliżej podium była na 100 metrów. Bez problemu zakwalifikowała się do finału A. Na tym etapie zdobywczynie złota i srebra były poza zasięgiem, natomiast do brązowego medalu trochę zabrakło. Trzecia zawodniczka mistrzostw w tej konkurencji uzyskała czas 1.05,22 minuty. Nadia Walentynowicz dopłynęła na 5 miejscu z wynikiem 1.06,93.

Na 50 metrów malborska grzbiecistka, startując w gronie 54 zawodniczek, z trzynastym czasem eliminacji awansowała do finału. Uzyskała rezultat 31,51 s i wcale nie tak wiele zabrakło, żeby dostać się do najlepszej ósemki. Ósma pływaczka miała czas 31,10 s. W wyścigu finałowym B reprezentantka MAL WOPR poprawiła się i z wynikiem 31,22 s była trzecia. Mistrzostwa Polski w tej konkurencji ukończyła więc na 11 miejscu. Na 200 m Nadia również zakwalifikowała się do finału B i zajęła w nim 2 miejsce, więc ostatecznie w MP sklasyfikowana została na 10 miejscu z czasem 2.26,28 minuty, który w stosunku do eliminacji poprawiła o 3,5 sekundy.