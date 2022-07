Pływanie. Paulina Cierpiałowska z medalem na mistrzostwach Europy juniorów w Rumunii

Aktualizacja - 7.07.2022 r.

Mistrzostwa Europy juniorów w Bukareszcie trwają od 5 lipca, ale Paulina Cierpiałowska do rywalizacji przystąpiła dzień później przede wszystkim z nadzieją na dobry wynik w indywidualnym starcie na 100 m stylem motylkowym. Z porannych eliminacji bez problemu awansowała do popołudniowych półfinałów. Niestety w pierwszej serii zajęła 7 miejsce z czasem 1.01.19 minuty, który nie dał kwalifikacji do czwartkowego finału. Zabrakło tylko... pół sekundy.

Rywalizację na 100 m stylem motylkowym zakończyłam na etapie półfinału. Start nie poszedł po mojej myśli i założeniach, ale taki jest sport… Skupmy się natomiast na tych dobrych aspektach tego dnia - napisała Paulina na swoim profilu na Facebooku.

No właśnie - na pocieszenie pływaczka z Malborka, na co dzień ucząca się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku Żabiance i reprezentująca UKS Żabianka Gdańsk, zdobyła brązowy medal w drużynie na 4x100 m stylem dowolnym. W jej składzie znaleźli się też Ksawery Masiuk, Krzysztof Matuszewski, Julia Kulik. Polacy uzyskali czas 3.29,85 minuty i wyprzedzili Brytyjczyków, Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Chorwatów. Lepsi byli tylko Węgrzy (złoto) i Rumuni (srebro). Do wicemistrzów Biało-Czerwoni stracili tylko pół sekundy.