Pływanie. Paulina Cierpiałowska została mistrzynią świata! Sukces polskiej sztafety na zawodach w stolicy Peru

Polska sztafeta mieszana 4x100 m stylem dowolnym, w której składzie była 17-letnia pływaczka z Malborka, kwalifikację do MŚ juniorów zapewniła sobie podczas mistrzostw Europy w Bukareszcie, gdzie zdobyła brązowy medal.

Do Peru kadra Polski poleciała tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw globu, by wziąć udział w obozie aklimatyzacyjnym. W eliminacjach sztafeta popłynęła w składzie: Laura Bernat, Filip Urbański, Michał Chmielewski i Julia Kulik, uzyskując awans do finału. Na wyścig decydujący o medalach, który odbył się 31 sierpnia, trenerzy postawili na czworo innych pływaków, w tym na Paulinę Cierpiałowską. 17-latka z Malborka, Ksawery Masiuk, Karolina Piechowicz i Krzysztof Chmielewski wywalczyli złoto w czasie nowego rekordu Polski 18-latków, który teraz wynosi 3.52,00 minuty. Jak relacjonuje Polski Związek Pływacki, Biało-Czerwoni o ponad trzy i pół sekundy wyprzedzili drugich na mecie Włochów.