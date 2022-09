Po Castle Triathlon Malbork 2022. „Bogurodzica” na żywo i tablica z nazwiskami przypadły do gustu zawodnikom

- Wszystko się udało bardzo dobrze, natomiast jeżeli mamy wyciągać jakieś wnioski na kolejny rok, to będziemy się zastanawiać nad wydłużeniem pętli kolarskiej w sobotę lub zrobieniem większej przerwy pomiędzy startem 1/8 a 1/4 ironmana, bo chętnych jest coraz więcej - mówi Marcin Waniewski, dyrektor Castle Triathlon Malbork.

W niedzielę rywalizacja jak zwykle rozpoczęła się o godz. 6 od dystansu ironmana, który już po raz czwarty w Malborku miał rangę mistrzostw Polski. Wśród oczekujących na wskoczenie do wody byli też uczestnicy MP w aquabike'u na dystansie długim. Wszyscy wysłuchali hymnu narodowego, a chwilę później - co jest tradycją malborskiej imprezy – także „Bogurodzicy”, która po raz pierwszy została wykonana na żywo, w czym zasługa zespołu Secret Garden Singers z Klubu 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Wokaliści musieli się zerwać skoro świt. Trzy godziny później zaśpiewali też dla zawodników 1/2 ironmana, zanim ci weszli do Nogatu.