Polski Ład dla ośrodków popegeerowskich rozstrzygnięty. Dostały trzy gminy, powiat i Malbork bez dofinansowania. O co wnioskowali włodarze?

Trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych adresowana była do gmin, powiatów, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Z punktu widzenia społeczności lokalnych, to rozdanie rządowych pieniędzy było naprawdę atrakcyjne, bo wartość dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji. A to oznacza, że wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to tylko 2 proc.

W opublikowanym zestawieniu 1599 zwycięzców znalazły się także trzy gminy z powiatu malborskiego, które ubiegały się o pieniądze na swoje zadania: