Pomezania Malbork po awansie do IV ligi. Paweł Budziwojski: "Moją chyba jedyną zasługą jest to, że chłopcy uwierzyli w swoje możliwości"

Swój ostatni mecz w pomorskiej IV lidze malborska Pomezania rozegrała 21 czerwca 2014 r., remisując na wyjeździe 3:3 z Powiślem Dzierzgoń. Sezon zakończyła na 13 miejscu z 36 pkt i bilansem bramek 58-66 i spadła do „okręgówki”. Aż osiem sezonów zajęło wygrzebanie się z ligi, która przez wielu kibiców uważana była za miejsce niegodne klubu, który wtedy ciągle żył latami 90. i dwoma sezonami w II lidze. Ale to już było. Sny o potędze trzeba odłożyć do archiwum, a realnym minimum dla Pomezanii jest gra w najlepszej lidze wojewódzkiej.