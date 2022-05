Powiat. Kobieta poszukiwana pod Malborkiem odnalazła się w... Sopocie. Akcja postawiła na nogi wielu policjantów i strażaków z OSP Miłoradz

To była trudna akcja, bo liczyła się każda minuta. W poniedziałek (2 maja) po godz. 14 do Komendy Powiatowej Policji w Malborku wpłynęła informacja o zaginięciu mieszkanki jednego z ośrodków pomocowych w powiecie malborskim. Kobieta wyszła ok. godz. 11 i zniknęła. Nie było z nią żadnego kontaktu.

- Z relacji opiekunów zaginionej wynikało, że 61-letnia kobieta ma problemy zdrowotne i jej życie mogło być zagrożone – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Ta wiadomość wystarczyła, by malborscy policjanci natychmiast po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu rozpoczęli poszukiwania 61-latki. W akcję zaangażowani zostali nie tylko funkcjonariusze pełniący służbę, ale też ci, którzy przebywali na wolnym. W sumie kilkudziesięciu mundurowych, wspieranych przez zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Miłoradza oraz Kończewic przeczesywało zalesiony teren w pobliżu ośrodka, a także znajdujący się tam zbiornik wodny.