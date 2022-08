Powiat malborski. 36-latka chce odzyskać dziecko, które z ojcem przebywa na Cyprze. Wróciła do Polski, a teraz żałuje

W ambasadzie też mi radzili, żebym wróciła i założyła sprawę w polskim sądzie – mówi. - Boję się o mojego syna. On ma dopiero pięć miesięcy. Boję się, że już go nie zobaczę, bo partner wywiezie go do Pakistanu i gdzie ja go będę szukać? Albo sprzeda jakiejś rodzinie na Cyprze. Groził, że to zrobi.