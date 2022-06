Powiat malborski. Absolutorium dla zarządu, gratulacje dla starosty, który pochwalił się statuetką w ogólnopolskim konkursie dla samorządów

Większość radnych nie miała wątpliwości podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Malborskiego. Najpierw się z raportem o stanie powiatu w 2021 r., który jest narzędziem kontroli. Zawiera najważniejsze informacje na temat przebiegu pracy zarządu, realizacją uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz polityk, programów i strategii.

Po dyskusji 13 radnych było „za”, dwóch, radny Krzysztof Grylak i Janusz Kasyna, byli przeciw. To jedna z uchwał, które Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Gdyby radni wotum zaufania Zarządowi Powiatu nie udzielili, byłoby to równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Warto dodać, że po raz kolejny żaden mieszkaniec, choć ustawa o samorządzie powiatowym to przewiduje, nie wziął udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu.