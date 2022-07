Powiat malborski. Apel rolników do kierowców i mieszkańców wsi. Maszyny rolnicze nie znikną z dróg, a tym bardziej z pól w porze nocnej

Mieszkamy na Żuławach, więc widok pojazdów rolniczych na drogach nie jest niczym niezwykłym ani nowym. Ale okazuje się, że nadal trzeba apelować do niektórych kierowców o wyrozumiałość.

- Żniwa to dla nas, rolników, czas wytężonej pracy. Jesteśmy zależni od warunków atmosferycznych, dlatego często jest to dla nas walka z czasem. Pracujemy wtedy do późnych godzin nocnych przy zbiorach na polu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze maszyny rolnicze, traktory często poruszają się z mniejszą prędkością. Proszę o niezajeżdżanie nam drogi, a w szczególności kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania lub świateł - mówi Bartosz Nowak, sołtys Stogów.

Teoretycznie osoby kierujące pojazdami rolniczymi mają obowiązek ustąpienia miejsca na drodze publicznej. Muszą zjechać na bok w taki sposób, aby nie tamować ruchu i umożliwić innym użytkownikom drogi manewr wymijania. Oczywiście, mówimy o sytuacjach, gdy istnieje możliwość zjechania.