Powiat malborski. Fundacja Nadzieja II zbiera datki na pomoc dla Ukrainy. Pieniędzy na koncie dla uchodźców szybko przybywa

Gdy Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej udostępniała konto organizacji na zbiórkę dla ofiar wojny na Ukrainie, nikt z organizacji nie przypuszczał, że będzie to takie ważne. Spontaniczna decyzja przerodziła się jednak w ogólnopowiatową akcję gromadzenia funduszy, dzięki którym jeszcze lepiej będzie można pomagać uchodźcom z zaatakowanego przez Rosję kraju .

Fundacja Nadzieja prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc uchodźcom

Pierwsza informacja o zbiórce została upubliczniona 25 lutego, trzy dni później na koncie było 6150 zł. 28 lutego w Starostwie Powiatowym zebrali się przedstawiciele wszystkich miast i gmin powiatu malborskiego, by omówić kryzysową sytuację i zaplanować działania. Wówczas zdecydowano, że to właśnie rachunek bankowy Nadziei promowany będzie wśród mieszkańców, by nie mnożyć podobnych akcji charytatywnych.