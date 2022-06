Powiat malborski. Garnek na kuchence. zwarcie instalacji w bloku i pożar trawy na nasypie kolejowym. Raport tygodniowy KP PSP Malbork

Jako miejscowe zagrożenia zostały przyjęte następujące zgłoszenia z ubiegłego tygodnia: plama oleju, otwarcie mieszkania, użądlenie przez owady błonkoskrzydłe, martwy łabędź w rzece Nogat, gniazdo os, nielegalne ognisko.

Jeżeli chodzi o pożary, to dwukrotnie paliły się kontenery na śmieci, a raz trawa (na nasypie w pobliżu linii kolejowej w Szymankowie). Tutaj też ujęto sprawdzenie miejsca po niewielkim pożarze dachu ugaszonym przed przyjazdem zastępów.

Ponadto, nadeszły dwa zgłoszenia z budynków wielorodzinnych w Malborku. W jednym przypadku sąsiadów postawił na równe nogi garnek pozostawiony na kuchence gazowej. Druga sytuacja dotyczy pożaru instalacji elektrycznej w jednym z bloków na ul. Stare Miasto w Malborku, do którego doszło 21 czerwca ok. godz. 20.30.

- Po dojeździe trzech zastępów z JRG Malbork oraz zastęp OSP Stogi do miejsca zdarzenia zastano niewielkie zadymienie w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Lokatorka mieszkania ugasiła pożar rozdzielnicy bezpiecznikowej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu zabezpieczeń elektrycznych w mieszkaniu i klatce schodowej, kontroli rozdzielnicy kamerą termowizyjną, przewietrzeniu pomieszczeń, sprawdzeniu lokalu pod kątem obecności tlenku węgla – informuje KP PSP Malbork.