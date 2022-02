Powiat malborski. Mieszkańcy jednoczą się, by pomóc objętej wojną Ukrainie. Gesty solidarności, modlitwa i deklaracje wsparcia

Zbiórka w Malborku od niedzieli w Muzeum Miasta. Jest decyzja władz

Magistrat zapowiada, że w poniedziałek przekaże wykaz pozostałych miejsc, do których również będzie można dostarczać wsparcie rzeczowe.

OSP Lichnowy dołącza do akcji OSP Szymankowo

OSP Lichnowy poinformowała, że dołącza do "Zbiórki dla Ukrainy" zainicjowanej przez OSP Szymankowo.

- Można dostarczyć również dary do naszej remizy przez cały czas po kontakcie telefonicznym 535 222 945. Możemy podjechać pod wskazany adres. Prosimy sołtysów z pozostałych wsi o zorganizowanie zbiórek, a my odbierzemy dary - apeluje druhowie z OSP Lichnowy.