Powiat malborski. Mieszkańcy mają głos. Zamiast w internecie, wystawią cenzurkę w ankiecie. Taka diagnoza pomoże stworzyć strategię rozwoju Anna Maria Szade

Radosław Konczyński

Trwają prace nad strategią rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Dokument ma być opisem obecnej kondycji całego subregionu, ale opisać też przyszłe plany i działania. To idealna okazja dla mieszkańców, by wyrazili swoją opinię na temat tego, co ich otacza. Do 27 lipca mogą wypełnić ankietę, by podzielić się swoimi opiniami i pomysłami. To ma być podpowiedź dla władz, które przygotowują się do pozyskiwania funduszy unijnych.