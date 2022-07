Powiat malborski. Na przejściach dla pieszych na DK 55 zostanie zmodernizowane oświetlenie

GDDKiA planuje poprawić bezpieczeństwo na 99 przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 55 w powiatach nowodworskim, malborskim, sztumskim i kwidzyńskim – zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Jak można przeczytać w materiałach przetargowych, wykonawca otrzyma zlecenie budowy: oświetlenia ledowego, konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego i linii kablowej.

Budowa dedykowanego oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściu dla pieszych, poprawiając ich postrzegalność w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza – informuje GDDKiA.

W powiecie malborskim oświetlenie zostanie zmodernizowane na 22 przejściach dla pieszych, z czego w samym Malborku – na 16, w Chlebówce – 1, Dębinie – 2, Martągu – 1, Tragaminie – 2. To o tyle ważne, że ruch na "55" jest spory. Z Głównego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-21 wynika, że od Chlebówki do skrzyżowania z drogą powiatową do Kościeleczek średnio na dobę jeździ 6685 pojazdów; na DK 55 w Kałdowie - 11 308 pojazdów; na odcinku od mostów do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego i Krótką - 11 828; od tego skrzyżowania do Koniecwałdu - 8919.