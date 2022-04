Powiat malborski. Nielegalny tytoń i Skarb Państwa stratny ok. 400 tys. zł, a do tego duże ilości marihuany

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Malborku, to kryminalni zwalczający przestępczość gospodarczą „w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że na jednej z posesji w powiecie malborskim może być przechowywany nielegalny tytoń”. Ściganie tego typu przestępstw to również domena Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego razem policjanci i funkcjonariusze pomorskiej KAS w poniedziałek (4 kwietnia) sprawdzili to miejsce. Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia.

Mundurowi w jednym z budynków gospodarczych znaleźli 38 worków z tytoniem o łącznej wadze ponad 440 kilogramów oraz specjalistyczną maszynę służącą do rozdrabniania papierosów w celu odzyskania tytoniu. Ponadto, w tym samym pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli papierowe torby z suszem roślinnym. Wykonane badania substancji wykazały, że jest to prawie 200 gramów marihuany – informuje podkom. Katarzyna Marczyk z KPP Malbork.

W związku z tą sprawą zatrzymana została 47-letnia właścicielka posesji. Policjanci przedstawili jej zarzuty uprawy konopi indyjskich i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Natomiast „wątek tytoniowy” będzie prowadziła KAS.