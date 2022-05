Powiat malborski. Palił się punkt z automatami do gier. Tygodniowy raport KP PSP Malbork

Jako miejscowe zagrożenia, do których doszło w ubiegłym tygodniu, KP PSP Malbork zakwalifikowała następujące zdarzenia: potrącenie pieszej na przejściu, wypadek drogowy, powalone drzewo, pęknięty konar drzewa (2 zgłoszenia), zabezpieczenie lądowania LPR, pomoc policji w otwarciu mieszkania, pochylone drzewo (2 interwencje), gniazdo szerszeni, zablokowana winda, pomoc PRM w otwarciu mieszkania.

Pożary były trzy. W dwóch przypadkach było to podpalenie wózka na klatce schodowej (w budynku przy ul. Armii Krajowej w Malborku) i drzewa. Trzeci pożar miał miejsce w budynku z automatami do gier przy ul. Mickiewicza w Malborku. Doszło do niego 25 maja o godz. 3.11.