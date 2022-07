Powiat malborski. Pijany kierowca i dużo mandatów za przekraczanie prędkości. Podsumowanie policyjnych akcji

Weekend stał na drogach pod znakiem ogólnopolskich policyjnych działań „Kaskadowy pomiar prędkości” i „Dyskoteka”. Malborska drogówka skontrolowała kierujących 80 pojazdami. Jeden z nich, 38-letni mężczyzna, był pijany.

- Do zatrzymania doszło w sobotę (16 lipca) około godziny 22 na ul. Jagiellońskiej w Malborku. Policjanci zauważyli, jak kierujący renaultem utrudnia ruch innym kierowcom i blokuje skrzyżowanie, wysadzając na nim pasażera. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali go do kontroli – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Gdy kierowca otworzył drzwi samochodu, policjanci od razu poczuli charakterystyczną woń. Po badaniu okazało się, że kierowca miał 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, stracił prawo jazdy, a auto, które dodatkowo nie miało ważnych badań technicznych, odholowano na policyjny parking.