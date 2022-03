Powiat malborski pomaga Ukrainie. Aktualne informacje o zbiórkach i innych inicjatywach mieszkańców

Aktualne informacje z punktu zbiórki w Muzeum Miasta Malborka

Pomoc rzeczową można przekazać do Muzeum Miasta Malborka przy ul. Kościuszki 54 . Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19, w sobotę i niedzielę w godzinach 11.00-17.00 . Lista zapotrzebowania codziennie jest aktualizowana oficjalnym profilu miasta na Facebooku. W razie pytań można dzwonić pod numer 669 990 005.

Spiżarnia zachęca do wsparcia ukraińskich grup obrony terytorialnej

Wszystko, co uda się zebrać, zostanie dostarczone do granicy polsko-ukraińskiej, skąd zostanie przetransportowane w głąb Ukrainy i trafi do potrzebujących.

Co się przyda? Oto lista: