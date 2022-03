Powiat malborski. Pożar na poddaszu kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Malborku i płonące baloty na polu w Złotowie

Ten dym wydobywający się przez okno wczesnym popołudniem w sobotę (26 marca) nie miał prawa się pojawić... Bo nie powinno być dostępu do tej XIX-wiecznej, należącej do miasta kamienicy, która od kilku lat czeka na rozbiórkę. To w teorii. A w praktyce - o godz. 13.26 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku wpłynęła informacja o pożarze w pustostanie przy ul. Jagiellońskiej 99 A/B/C.