Powiat malborski. Rozbudowa drogi krajowej nr 22. Za wysokie oferty na odcinek Knybawa-Gnojewo, trwają prace między Cisami i Malborkiem

Przy wjeździe do Malborka od strony Tczewa obecnie trzeba odstać kilka, czasem kilkanaście minut w korkach. Wszyscy, którzy się spieszą, powinni doliczyć ten czas, by się nie denerwować. Tuż za rogatkami miasta w kierunku miejscowości Cisy ruch na odcinku kilkudziesięciu metrów odbywa się jednym pasem. Auta puszczane są wahadłowo.

Przypomnijmy, że rozbudowa drogi krajowej nr 22 między Malborkiem a Cisami obejmuje odcinek ok. 1,4 km. Na całej długości powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która zostanie poprowadzona od strony Kałdowa (czyli po lewej, patrząc w kierunku Malborka) i połączona z ciągiem już istniejącym w granicach miasta. Zostanie także skorygowana istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Tczewską.

Jednym z głównych celów inwestycji jest wzmocnienie jezdni i budowa kanału technologicznego.

Przebudowa tego odcinka ma potrwać do listopada 2022 r. i kosztować ok. 9,9 mln zł. Inwestycję wykonuje firma Strabag, która w przetargu zaproponowała nawet cenę niższą o niespełna 100 tys. zł od tego, co planowała wydać GDDKiA.