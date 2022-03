Powiat malborski. Schrony, syreny alarmowe, bezpieczeństwo szpitala. O to włodarzy zapytały radne

Niektórzy uważają, że pytanie o takie sprawy i ich nagłaśnianie jest niepotrzebne, bo wprowadza panikę. Inni są zdania, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć. Do tej drugiej grupy należą obie radne. Po interpelacji złożonej przez radną powiatową Agnieszkę Grzegorzewską do starosty malborskiego dowiadujemy się, że w całym powiecie są 34 syreny alarmowe i 9 central do ich uruchomiania, umieszczone na budynkach administracji publicznej, służb i inspekcji (np. Komenda Powiatowa PSP, 22 Baza Lotnictwa Taktycznego itp.).

W odpowiedzi na pytania Bożeny Piątkowskiej, radnej miasta, burmistrz odpowiada też, że syreny alarmowe załączane są przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku, a w razie przerwania sieci teleinformatycznych - przez pracownika Urzędu Miasta. Natomiast „wykaz sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sposób ich ogłaszania znajduje się na internetowej stronie UM Malborka”.