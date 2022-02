Powiat malborski. Straż pożarna pomoże swoim kolegom z Ukrainy. Trwa zbiórka sprzętu

Mieszkańcy naszego powiatu jednoczą się, by pomóc objętej wojną Ukrainie [RAPORT]

Ze Stogów do Ukrainy trafią m.in. hełmy, agregat prądotwórczy, pompa pływająca Niagara 1, ubrania specjalne, węże, kominiarki, prądownica. Podobny sprzęt przekazały też OSP Lichnowy, OSP Stare Pole i OSP Szymankowo .

Nasza jednostka wsparła ukraińskich strażaków poprzez przekazanie sprzętu niezbędnego do ratowania życia i mienia ludzkiego. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu pomoże to wykonywać strażackim braciom swoją pracę – informuje OSP Stogi.

Ukraińscy strażacy zgłosili dokładne zapotrzebowanie do PSP. Na liście potrzeb znajdują się też

kamery termowizyjne, agregaty pompowe, strażackie buty specjalne, torby medyczne. W poniedziałek (28 lutego) sprzęt trafi do Komendy Powiatowej PSP, a stamtąd do Komendy Wojewódzkiej PSP.