Powiat malborski. Uchodźców z Ukrainy jest coraz więcej. Pierwsze dzieci poszły do szkół. Ale kolejne rodziny na pewno jeszcze dojadą

Szkoły przygotowują się na przyjęcie dzieci z Ukrainy

Na razie wszyscy przygotowują się, by móc sprawnie zorganizować zajęcia szkolne dla większej grupy dzieci i młodzieży, jeśli tylko zaszłaby taka potrzeba. Na 15 marca zaplanowane jest spotkanie władz miasta z dyrektorami wszystkich placówek, by stosować wobec ukraińskich dzieci jedną procedurę.

- Przygotowujemy zbiorczą informację dla obywateli Ukrainy, by wiedzieli, gdzie się zgłosić, bo oni najczęściej nie wiedzą, że mamy obwodowość szkół, czyli tam, gdzie zamieszkują, jest szkoła, do której dzieci mają uczęszczać – zapowiada Małgorzata Krysik.